В некоторых областях Украины — критический уровень аварийности на дорогах.

20 января, 2017 Татьяна Горячева

По состоянию на сегодняшний день критической по уровню аварийности остается ситуация в четырех областях Украины и еще в пяти областях уровень аварийности остается высоким, сообщили  в пресс-службе Нацполиции Украины.

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В Запорожье некоммунизировали озера

20 января, 2017 Татьяна Горячева

Начато расследование по факту недодекоммунизации в Запорожье. Об этом сообщает облпрокуратура. Правоохранители получили обращение от неназванного депутата Верховной Рады Украины.

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Сутки в АТО: боевики били пз тяжелых минометов.19 обстрелов

20 января, 2017 Татьяна Горячева

Боевики в зоне проведения АТО за минувшие сутки 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет. Об этом пресс-центр штаба АТОсообщил на странице в Facebook.

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ОБСЕ заявляет об обострении ситуации на Донбассе

20 января, 2017 Татьяна Горячева

В ОБСЕ заявили, что после относительно затишья на Новый год и Рождество, ситуация в зоне боевых действий на Донбассе снова обострилась. Об этом говорится  в совместном заявлении представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартина Сайдика и председателя СММ Эртугрула Апакана, опубликованном 19 января, передает "Радио Свобода".

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В Крещенский сочельник Епископ Бердянский и Приморсктй Ефрем совершил чин освящения воды

19 января, 2017 Татьяна Горячева

В кафедральном соборе РождествахХристова Бердянска состоялось праздничное Богослужение и чин освящения воды. Об этом сообщает официальный сайт Бердянской епархии.

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В Бердянську міська влада проаналізувала заборгованість підприємств та організацій мість за обов’язковими платежами

19 января, 2017 Татьяна Горячева

За інформацією Бердянського об’єднаного управління ПФУ в Запорізькій області загальна заборгованість 71 платника по місту станом на 1 січня 2017 року склала 12319,7 тисяч гривень (сюди враховані страхові внески, пільгові пенсії, наукові пенсії та регреси). Порівняно з початком року (14038,9 тисяч гривень) розмір заборгованості зменшився на 1719,2 тисяч гривень (або на 12,2%).Про цеэповідомляє офіційний сайт Бердянської міської ради.

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СБУ раскрыла схему хищения на 1,5 миллиарда гривен с «Донецкой железной дороги»

19 января, 2017 Татьяна Горячева

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с руководством филиала "Донецкая железная дорога" разоблачили механизм хищения денег, организованный чиновниками предприятия.Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

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Садовой заявил о чрезвычайной экологической ситуации во Львове

19 января, 2017 Татьяна Горячева

Во Львове сложились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации. Об этом говорится в видеообращениимэра города Львов Андрея Садового.

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«Укрзалізниця» за рік отримала 303 мільйони прибутку

17 января, 2017 Татьяна Горячева

ПАТ «Укрзалізниця» за 2016 рік отримала 303 мільйони гривень чистого прибутку. Про це йдеться у повідомленні компанії, передає УП.

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«Укрзализныця» может запустить еще один поезд в Польшу

16 января, 2017 Татьяна Горячева

Хелм по сравнению с Перемышлем имеет лучшее железнодорожное сообщение со столицей Польши Варшавой.

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В очередях на границе с Польшей стрит 720 машин

16 января, 2017 Татьяна Горячева

Самые большие очереди зафиксированы в пункте пропуска "Ягодын авто" В очередях на украинской границе с Польшей простаивает 720 автомобилей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

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В Киргизии в результате крушения самолета — 30 погибших

16 января, 2017 Татьяна Горячева

Грузовой Boeing 747 компании Turkish Airlines рейсом Гонконг — Бишкек упал возле аэропорта киргизской столицы утром в понедельник. Об этом сообщают "РИА Новости".

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Освобождение Донбасса начнется осенью 2017 года

16 января, 2017 Татьяна Горячева

Освобождение оккупированных территорий Донбасса от боевиков и российских военных начнется осенью 2017 года. Об этом в эфире Еспресо.TV заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает "Укринформ".

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Поцілунок в «Титаніку» визнали найкращим в Голівуді

14 января, 2017 Татьяна Горячева

Сцена з поцілунком Кейт Вінслет і Леонардо ДіКапріо у фільмі «Титанік» за результатами опитування любителів кіно була визнана найкращим поцілунком в історії Голлівуду. Про це повідомляє видання The Sun.

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На шіть філій ПАТ «Укрзалізниця» претендує 64 кандидати

14 января, 2017 Татьяна Горячева

Шістдесят чотири претенденти на посади директорів регіональних філій ПАТ «Укрзалізниця» подали заявки під час відкритого відбору. Він тривав з 19 грудня 2016 року по 10 січня 2017 року включно. Такий відкритий відбір очільників регіональних філій – перший в історії ПАТ «Укрзалізниця». Повідомляє офіційний сайт "Укрзалізниці".

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В Мелитополе пропала парикмахер

14 января, 2017 Татьяна Горячева

12 января во второй половине дня в Мелитопольский отдел полиции обратилась 24-летняя девушка и сообщила о пропаже своей матери. По ее словам, 6 января ее мать, Светлана Геннадиевна Бдуленко, около 8 утра ушла на работу – она парикмахер, и с тех пор домой не возвращалась. Дозвониться матери дочь не может  – у пропавшей отключен телефон.  

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У Бердянську жодна особа не претендувала на посаду директора клубу «Маяк»

14 января, 2017 Татьяна Горячева

Відділ культури виконкому Бердянської міської ради інформує про припинення процедури конкурсного добору на заміщення вакантної посади директора клубу «Маяк» 11 січня 2017 року. У зв’язку з відсутністю кандидатів на посаду директора клубу «Маяк», виконання обов’язків директора покладено на Пальонку Вікторію Михайлівну, художнього керівника клубу «Маяк».  Про це повідомляє офіційний сайт Бердянської міської ради.

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У Бердянську навчальний просес у шкрлах розпочнеться 16 січна

14 января, 2017 Татьяна Горячева

Про це повідомляє офіційний сайт Бердянської міської ради. Повідомлялось раніше рішенням міського штабу для опрацювання заходів із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з можливими несприятливими умовами осінньо-зимового періоду, канікули у школах були продовжені з 2 по 16 січня у зв'язку із збереженням високого рівня захворюваності серед дорослого населення.

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14 января в Запорожской области — неблагоприятные погодные условия

14 января, 2017 Татьяна Горячева

В Запорожской и ряде других областей 14 января прогнозируют неблагоприятная погода Об этом сообщает ГУ ГСЧС.Так, 14 января в Запорожской области порывы ветра 15-20 м/с.

 

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Украина получить разрешение на безвизовый въезд в ЕС в течение следующих месяцев

14 января, 2017 Татьяна Горячева

Заявил глава представительства Хюг Мингарелли в интервью "Радио Свобода". "Я не могу назвать вам точную дату, но надеюсь, что в течение следующих нескольких месяцев будет формальное решение, которое позволит украинцам краткосрочное пребывание в Евросоюзе без виз. Украинский народ этого заслуживает, ведь Украина выполнила все обязательства, все условия, которые выдвинул ЕС", — сказал он.

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