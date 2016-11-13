По благословению Преосвященнейшего Ефрема, епископа Бердянского и Приморского в дни рождественских праздников 15 января 2016 года в 15.00 в городском Дворце культуры «Нефтехимик» (ул. Шаумяна, 4) состоится праздничный Рождественский концерт «Свет Вифлеемской звезды». Об этом сообщает пресс-служба Бердянской епархии.

На торжественном мероприятии можно будет услышать церковные песнопения и рождественские колядки, будут выступать театрализованные и танцевальные коллективы.