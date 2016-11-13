Порошенко поздравил: легко не будет, но худшее позади

1 января, 2017 Татьяна Горячева

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что худшее в украинской экономике уже позади.Об этом говорится в новогоднем поздравлении главы государства.

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Россия отправила в США самолет, чтобы забрать своих дипломатов

1 января, 2017 Татьяна Горячева

Самолет, который доставит в Россию высланных из США дипломатов, прилетел в аэропорт американской столицы. Об этом сообщил представитель посольства РФ в Вашингтоне Николай Лахонин, передает РИА Новости.

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Еще один бердянец получил награду от Президента

1 января, 2017 Татьяна Горячева

Президент Украины Петр Порошенко с сенаторами США прибыл на командный пункт в Широкино.Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

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39 погибших и десятки раненых. Что известно про новогоднюю стрельбу в Стамбуле

1 января, 2017 Татьяна Горячева

В новогоднюю ночь во время вооруженного нападения на ночной клуб Reina в одном из центральных районов Стамбула погибли 39 человек, 69 человек получили ранения. Нападавший был ликвидирован.

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Ученые: в 2017 году астрономы найдут внеземную жизнь

31 декабря, 2016 Татьяна Горячева

С заявлением о том, что в 2017 году человечество может обнаружить внеземную жизнь, выступили учёные из Имперского колледжа Лондона. Об этом говорится в статье на сайте издания Daily Mail.

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Названы 10 самых надежных банков Украины

31 декабря, 2016 Татьяна Горячева

Аналитический отдел платформы YouControl специально для 112.ua составил список наиболее надежных банков в 2017 году. Десятка лучших состоит из двух государственных и восьми европейских банков, демонстрирующих достаточно хорошие финансовые показатели по данным 9 месяцев 2016 года.Национализация «ПриватБанка» заставила многих клиентов серьезно задуматься о рисках, которым подвержены даже наиболее крупные инновационные банки.

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Новый год в DAKTUS

31 декабря, 2016 Татьяна Горячева

Новогодняя ночь бывает раз лишь раз в году, и всем известно то, что эта ночь — волшебная.
Именно с 31-го на 1-е происходит всё самое главное, особенное и незабываемое.

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Новый год в RIO

31 декабря, 2016 Татьяна Горячева

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В Бердянске в ночь с 31 декабря на 1 января состоится торжественная ночная Божественная Литургия

31 декабря, 2016 Татьяна Горячева

В день памяти великомученика Вонифатия и преподобного Амфилохия Почаевского и в день государственного Нового года, в ночь с 31 декабря на 01 января в 00.00, в кафедральном соборе Рождества Христова г. Бердянска (ул. Шевченко, 30) будет совершена торжественная ночная Божественная Литургия. Об этом сообщает официальный сайт Бердянской епархии.

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Украинцам, застрявшим в ОАЭ, обещают Новый год дома

31 декабря, 2016 Татьяна Горячева

Украинским гражданам, которые уже не могут вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов, обещают вечерние рейсы. МИД открыл горячую линию. Об этом "Украинской правде" сообщил посол Украины в ОАЭ Юрий Полурез.

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Украина экспортировала елочных игрушек на 4,5 миллиона долларов

31 декабря, 2016 Татьяна Горячева

За 10 месяцев 2016 года Украина экспортировала елочных игрушек на 4,5 миллиона долларов в 25 стран мира. Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель министра экономического развития — торговый представитель Украины Наталья Микольская.

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The Church: Caught Between Russia and Ukraine/ Церковь: зажатые между Россией и Украиной

30 декабря, 2016 Татьяна Горячева

Не может ни обратить на себя внимания материал Браяна Милаковского об украинском священнике Георгии Гуляеве, экс-руководителе пресс-службы Донецкой епархии. Он служит сегодня в Херсоне, покинув Донецк. Для украинского Донецка он сделал все, что мог. Георгий Гуляев был единственным украинским священником, который, находясь в оккупированном Донецке, пытался открыто остановить "парад пленных". Читайте оригинал статьи на английском. В перевовде — "Церковь: зажатые между Россией и Украиной".

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В Нацсовете объяснили ситуацию с каналом «1+1»

30 декабря, 2016 Татьяна Горячева

Председатель Нацсовета Юрий Артеменко заявляет, что телеканал "1+1" должен представить обновленную информацию о конечных бенефициарах из-за национализации "Приватбанка". Об этом он заявил в комментарии "Детектор медиа".

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Суд скасував арешт 15 мільйонів доларів у банку Януковича

30 декабря, 2016 Татьяна Горячева

Печерський суд Києва зняв арешт із коштів трьох фізосіб у сумі 15 мільйонів доларів на рахунках у ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", який належить сину екс-президента  Олександру Януковичу. Про це свідчать рішення суду за 19-26 грудня.

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USA Today 2016: The year in pictures

30 декабря, 2016 Татьяна Горячева

72 знаковые фотографии уходящего года разместило на своем официальном сайте самое крупное издание США USA Today. Впечаляет.http://www.usatoday.com/news/

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В России задержали сторонников ИГИЛ, готовивших теракты в Москве

30 декабря, 2016 Татьяна Горячева

Теракты готовились в новогодние праздники   По информации Федеральной службы безопасности России, в Дагестане задержаны семеро сторонников "Исламского государства" (ИГИЛ), готовивших теракты в московском регионе. Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на данные источника.

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Запорожская полиция готова обеспечивать общественный порядок на Новый год

30 декабря, 2016 Татьяна Горячева

 В целом по области в местах массового отдыха граждан запланировано 43 праздничных мероприятия. По предварительным расчетам для несения службы по обеспечению общественной безопасности и порядка в указанный период будет привлечено более тысячи сотрудников полиции и 150 военнослужащих Национальной гвардии Украины, что почти в два раза больше, чем для несения службы в обычном режиме.

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В Бердянском отделе полиции за 2016 год зарегистрировано более 6,5 тысяч заявлений по поводу семейных разборок

30 декабря, 2016 Татьяна Горячева

По данным Управления Национмльной полиции в Запорожской области, только в Бердянске за минувший год полиция зарегистрировпла более 6,5 тысяч заявлений граждан, касающихся семейных драм.

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За год Запорожская область избавилась от 140 памятников Ленину

30 декабря, 2016 Татьяна Горячева

Институт национальной памяти подвел итоги реформы декоммунизации в 2016 году: люди выбрали новые названия для 51493 улиц и 987 городов и сел, демонтировано 1320 «ленинов» и еще 1069 тоталитарных идолов.

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Гройсман заявил о необходимости восстановления и строительства детсадов

30 декабря, 2016 Татьяна Горячева

ремьер отметил, что в Украине переполнены детские сады Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал местные власти активизировать восстановление и строительство детских садов. Об этом он заявил на открытии дошкольного учебного заведения № 791 в Дарницком районе Киева,

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