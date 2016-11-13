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В американском штате Калифорния начался сбор подписей за выход штата из состава США
В американском штате Калифорния начался сбор подписей за выход штата из состава США — Calexit.
Об этом сообщает официальный аккаунт инициативы под названием "Yes California".
Министр внутренних дел Калифорнии два дня назад официально разрешил начать эту процедуру. Сторонникам Calexit необходимо в течение 180 дней собрать подписи 585 407 человек (8% от зарегистрированных избирателей штата).
Если необходимо количество подписей будет собрано, в ноябре 2018 года жители Калифорнии сначала проголосуют за отмену двух положений местной конституции, согласно которым их штат является "неотъемлемой частью США", а Конституция США — "основным законом страны".
Непосредственный референдум об отделении от США может состояться весной 2019 года. Для Calexit необходимы явка по меньшей мере 50% избирателей, зарегистрированных в штате, и положительный ответ не менее 55% в участников референдума.
Сторонники референдума считают, что в США появилось слишком много вещей, которые конфликтуют с ценностями калифорнийцев, и "оставаться в составе страны означает, что Калифорния продолжит субсидировать другие штаты в ущерб себе и в ущерб нашим детям".
"Имея шестую по величине экономику в мире, Калифорния является экономически более сильной, чем Франция и имеет население больше, чем Польша. Калифорния сравнивается и конкурирует со странами, а не только 49 другими штатами", — говорится в заявлении на сайте Yes California.
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