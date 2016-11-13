Президент США Дональд Трамп намерен прекратить прием сирийских беженцев и приостановить другие программы по приему беженцев на 120 дней.
Трамп намерен прекратитьь прием беженцев из Сирии
В Украине сократят срок действия водительских удостоверений
Будут изменены категории транспортных средств, сократится срок действия документов, а в самих карточках для защиты от подделок появятся микрочипы.О будущих изменениях сообщила замминистра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева. В настоящее время водительские удостоверения национального образца выдаются на срок до 30 лет, а у многих автомобилистов «права» вовсе не имеют ограничений.
Омелян через суд хочет вернуть контроль над «Укрзализныцей»
Министр инфраструктуры Владимир Омелян настаивает на пересмотре решения Кабинета министров о выводе "Укрзализныця" из подчинения министерства и передачу в управление Министерству экономического развития и торговли.
НБУ зарегистрировал новую платежную систему «Платисервис»
Национальный банк согласовал правила внутригосударственной платежной системы "Платисервис" и выдал платежной организации этой системы ООО "Платисервис" свидетельство от 24 января 2017 № 32Об этом говорится в сообщении регулятора. "Платисервис" внесен в Реестр платежных систем.
Гройсман назвал львовских чиновников беспомощными и дал поручение
Премьер Владимир Гройсман поручил председателю Львовской ОГА Олегу Синютке найти решение по улучшению ситуации с Грибовицкой свалкой.Об этом по результатам совещаниясообщила пресс-служба правительства.
ПАСЕ призвала Украину расследовать убийство Павла Шеремета
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала страны-члены СЕ тщательно расследовать случаи насильственной смерти журналистов, отдельно выделив убийство Павла Шеремета.
В Запорожье сиенили начальника полиции. Быстро
Еще сегодня утром он там был, информирует сайт "Запорожье.Комментарии". Долинный был уволен, но официально причину такого резкого шага не назвали.
Пинчук обвиняется в посягательствеэна территориальную целостность Украины
Об этом говорится в ответе СБУ на запрос депутатский запрос Дмитрия Яроша. Уголовное дело возбуждено по статьям «посягательство на территориальную целостность Украины» и «финансирование терроризма».
В Бердянске на Азовском море прокуратура возвращает землю громаде
Прокуратура требует в суде вернуть 2 участка прибрежной защитной полосы в Бердянске. Ооб этом сообщает облпрокуратура.
В Бердянську КП»Ритуал» наланождує співробітництво з підприємсьвами, яки зжійснюють аналонічні послуги
Директор КП “Ритуал” Григорій Горячов на щотижневій апаратній нараді розповів про нововведення, які запроваджуються на КП “Ритуал”.
Российский «АвтоВАЗ» не прекращал поставки в Украину
Информация о прекращении в текущем году российским АО "АвтоВАЗ" поставок в Украину автомобилей LADA, распространенная СМИ, не соответствует действительности.
Сын Луценко сделал родителям подарок на 265 тысяч гривен
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и его жена Ирина задекларировали подарок от собственного сына на 265 тысяч грн. Об этом свидетельствуют данные электронных деклараций государственных служащих.
Трамп сделал день своей инаугурации государственным праздником
Президент США одним из первых своих указов на посту главы государства установил день своей инаугурации, 20 января, государственным праздником — Днем патриотизма.
В Польше избили украинских студентов
В польском Жешуве пятеро мужчин избили трех студентов из Украины, им предъявлены обвинения в избиении на национальной почве.Об этом сообщает Польское радио.
В Бердянську в рамкас співпоаці з Німеччиною школа одримала нові меблі
Про це плвідомляє офіційний сайт Бердянської міської ради.. Нагадаємо, що завдяки підтримки уряду Німеччини та у рамках договору про співпрацю між
Вместо Януковича в ГПУ приедет защита
Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк считает незаконным вызов своего клиента на допрос для ознакомления с материалами открытых против него уголовных дел.
Об этом он сказал в комментарии ТАСС, отметив при этом, что защита намерена прибыть в назначенное время в ГПУ..
Геращенко заявил, что убийство журналиста Павла Шеремета координировалось из России
Следствие считает, что убийство журналиста Павла Шеремета было реализовано из диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации. Об этом заявил народный депутат Антон Геращенко, близкий к министру внутренних дел, 23 января на пресс-конференции в МВД.
Минюст России готов передать Украине 19 осужденных из Крыма
Минюст России сообщил о полученном согласии от украинской стороны принять граждан Украины, отбывающих наказание в учреждениях ФСИН в Крыму. Об этом, отвечая на запрос ТАСС, сообщили в пресс-службе ведомства.
Красный крест поможет идентифицировать понибших на Донбассе
Делегация Международного Комитета Красного Креста в Украине присоединится к идентификации останков погибших на Донбассе. Об этом сообщает сайт Минобороны Украины.
Боевики назвпли новую дату разведения сил возле станицы Луганская
Боевики "ЛНР" назвали новую возможную дату разведения сил возле Станицы Луганской. Об этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на онлайн-ресурс боевиков "Луганский информцентр".