Около 9 утра в среду из Авдеевки, которая оказалась в эпицентре обстрелов, выехали автобусы с людьми, которые добровольно хотят покинуть город. Об этом сообщил корреспондент ТСН. Первые автобусы отправились около 9:00. По информации канала, вечером с просьбами об эвакуации обратились около 200 человек. Это в основном родители, которые хотят вывезти своих детей.
В Авдеевке началась добровольная эвакуация
Совбез ООН принял предложенное Украиной заявление по Донбассу
По инициативе украинской стороны СБ ООН осудил использование тяжелого вооружения на Донбассе, выразил поддержку территориальной целостности Украины.
Зима отпускать не хочет: появился прогноз погоды на февраль
По данным метеорологов в феврале почти по всей территории Украины сохранятся ночные морозы, особенно в северных и восточных регионах, а в Карпатах достигнут 20—22 градусов и более, а снега выпадет за месяц еще 30—35 см.
Отработаны все сценарии развития ситуации под Авдеевкой — Гройсман
Украинские власти готовы к разным сценариям развития ситуации в Авдеевке Донецкой области. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил журналистам во время брифинга в Кабмине.
Миссия ОБСЕ об Авдеевке: мы призываем Россию прекратить захват новых территорий
Миссия Соединенных Штатов Америки при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призывает Российскую Федерацию и контролируемых ею боевиков на Донбассе прекратить попытки захвата новых территорий Украины.
Головного лікаря Запорізької обласної клінічної лікарні притягнуто до кримінальної відповідальності через корупцію
Комунарським районним судом м. Запоріжжя за участю прокуратури області розглянуто адміністративний протокол та винесено рішення, за яким головного лікаря КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст. 172-7 КУпАП. Судом на порушника накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 5 100 грн.
Запорожская область лидирует по количеству преступлений в стране
В Запорожской области по-прежнему худшая криминогенная ситуация в стране. Об этом сегодня на брифинге сказал прокурор Запорожской области Валерий Романов.
Преподаватель запорожского вуза пряьал взятки в «Уголовном кодексе»
Преподаватель работает на юридическом факультете. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Якобы преподаватель систематически требовал деньги от студентов учебного заведения за сдачу экзаменов.
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 2,3 взрывов
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ информирует, что 29 января в Донецкой области зафиксировала более 2,3 тысячи взрывов, большинство из которых произошли в районе Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт.
В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение
В связи с обострением ситуации в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение.Об этом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в написал в Фейсбуке.
Освобожденные по «закону Савченко» за год убили 55 человек
На днях начался суд над «александрийским маньяком». Он замучил на смерть по меньшей мере четверо детей, уже после того, как досрочно вышел на свободу. И это лишь один из фактов, которые скандальным шлейфом тянутся по так называемому «закону Савченко». Об этом говорится в сюжете программы ТСН.
В Украину вернулись сильные морозы
Так, в Киеве в понедельник без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 7-9° мороза.
Отравлением детей в запорожских школах занялись правоохранители
Прокуратура начала производство по факту отравления. Об этом сообщает облпрокуратура.
В Запорожье взорвали гранату
Боеприпас обнаружили в воскресенье, 29 января, в баке с мусором. Об этом сообщает местная полиция.
Янукович может приехать на судэв Украину при двух условиях
Экс-президент Виктор Янукович может прибыть в Украину для участия в суде по делу о госизмене, если покушение на него будет расследовано и государство сможет обеспечить его безопасность.
Украинские военные заняли стратегический пост в районе Авдеевки
После штурма врагом района Авдеевской промзоны украинские военнослужащие перешли в наступление и заняли важный пост, который имеет стратегическое значение.
Депутат сейма Литвы предложил забрать у России Калининградскую область
Необходимо обсудить вопрос отсоединения от Российской Федерации Калининградской области, поскольку она не была передана России навсегда.
СШАхвозобнлвят выдачу виз всем странам через 90 дней после окончания проверки
Соединенные Штаты Америки возобновят выдачу виз всем странам через 90 дней после окончания проверки отвечающих за въезд в США структур. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Пьяный водитель «Ланоса» устроилэв Киеве тройное ДТП
В Деснянском районе столицы пьяный водитель Daewoo Lanos выехал на полосу встречного движения, где протаранил три автомобиля.
По информации "Эспрессо", горе-водитель сначала ударил Honda, затем его отбросило на внедорожник SsangYong. После этого автомобиль Daewoo Lanos ударил Chevrolet Lacetti, у которого от удара оторвало колесо.
В СИЗО Одессы повесился «овидиопольский» убийца
Как сообщили СМИ со ссылкой на источник в ГУ НП Одесской области, подозреваемый в двойном убийстве в Овидиополе повесился в камере в СИЗО Одессы.