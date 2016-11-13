Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк считает незаконным вызов своего клиента на допрос для ознакомления с материалами открытых против него уголовных дел.

Об этом он сказал в комментарии ТАСС, отметив при этом, что защита намерена прибыть в назначенное время в ГПУ..