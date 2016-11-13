Украинские поезда опаздывают из-за непогоды

9 января, 2017 Татьяна Горячева

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализницы".В частности, скоростной поезд № 706 Перемышль-Киев идет с опозданием на 1 час 44 минуты. Скоростной поезд № 748 Львов-Дарница идет с задержкой на 1 час. Поезд № 92 Одесса-Константиновка отправился из Одессы с задержкой на 29 минут. Поезд № 270 Одесса-Харьков отправился из Одессы с опозданием на 41 минуту», — говорится на странице в Facebook.

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Снегопады в Украине: :в шести рбластях возобновили движение транспорта

9 января, 2017 Татьяна Горячева
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В США оценили вероятность плномасшабного вторжения РФ в Украину

9 января, 2017 Татьяна Горячева

Украина должна готовиться к полномасштабному наступлению России на свою территорию, хоть на данный момент вероятность такого сценария мала.Об этом рассказал профессор политологии Ратгерского университета в Ньюарке, американский историк, писатель и художник украинского происхождения Александр Мотыль.

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Скоро Рождество…

6 января, 2017 Татьяна Горячева

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В ГСЧС предупредили об ухудшении погоды

5 января, 2017 Татьяна Горячева

Согласно прогнозам синоптиков, в Украине в четверг ожидаются сильный ветер, гололед, а в горных районах Закарпатья существует опасность схода лавин. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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К схеме Онищенко привязаны многие политики

5 января, 2017 Татьяна Горячева

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что к газовой схеме Онищенко причастны многие политики. Об этом сообщает "5 канал".

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Сумма наличных рассчнтов граждан украины ограничена 50 тысячами гривен

5 января, 2017 Татьяна Горячева

Безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений Национальный банк Украины с 4 января снизил предельную сумму наличных расчетов со 150 тыс. грн. до 50 тыс. грн. для физических лиц.

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АТО: 52 обстрела, боевики били из тяжелой артиллерии в районе Троицкого

5 января, 2017 Татьяна Горячева

Российско-оккупационные войска из запрещенного вооружения совершили 52 обстрела позиций ВСУ на всех направлениях. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

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Телеканалу 1+1 снова отказали в выдаче лицензии

4 января, 2017 Татьяна Горячева

Все еще без лицензии. 3 января днем Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вновь отказал в выдаче бланка лицензии телеканалу "1+1"на аналоговое вещание, сообщает ТСН.

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В ночные клубы — в сопровождении родителей. Рада приняла закон о запрете посещения ночных клубов детьми до 16 лет

4 января, 2017 Татьяна Горячева

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно пребывания ребенка в заведениях общественного питания и развлечений в ночное время). За соответствующее решение проголосовали 350 из 407 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Запорожский священник обнародовпл поминальную записку: второй пилот разбившегося ТУ-154 был из Запорожья

4 января, 2017 Татьяна Горячева

В самолете, который потерпел крушение под Сочи, были выходцы из Запорожья. Один из них — второй пилот. об этом сообщает  православный священник из Запорожья на своей странице ФБ.

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В Запорожье штурмовали обновленный Макдональдс и снесли забор

4 января, 2017 Татьяна Горячева

За несколько месяцев, которые длился ремонт, горожане настолько соскучились по фастфуду, что несколько часов простояли под дверями «Макдональдса» и даже снесли оградительный забор.

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Ex.ua возобновил работу на новом домене

4 января, 2017 Татьяна Горячева

Сервис обмена файлами EX.ua после заявления о прекращении работы вновь возобновил свою работу, он запустился на новом домене fex.net Сервис сейчас позволяет анонимный обмен файлами и их автоматическое конвертирование для просмотра и проигрывания, сообщает «РБК-Украина».

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В Бердянске на Рождество состоится концерт «Свет Вифлеемской звезды»

3 января, 2017 Татьяна Горячева

По благословению Преосвященнейшего Ефрема, епископа Бердянского и Приморского в дни рождественских праздников 15 января 2016 года в 15.00 в городском Дворце культуры «Нефтехимик» (ул. Шаумяна, 4) состоится праздничный Рождественский концерт «Свет Вифлеемской звезды». Об этом сообщает пресс-служба Бердянской епархии.

На торжественном мероприятии можно будет услышать церковные песнопения и рождественские колядки, будут выступать театрализованные и танцевальные коллективы.

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Туристов предупреждают о возможных задержках самолетов в ОАЭ из-за погоды

3 января, 2017 Татьяна Горячева

Посольство Украины в ОАЭ предупреждает о возможных повторных осложнения погодных условий в аэропортах городов Дубай и Шарджа в ближайшие дни. Об этом говорится в заявлении от имени посла в ОАЭ Юрия Полуреза, распространенном на Facebook странице аэропорта "Жуляны".

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Приватбанк докапитализирован на 44 миллиарда гривен

3 января, 2017 Татьяна Горячева

Министерство финансов докапитализировало Приватбанк на 44 миллиарда гривен. Об этом пишет FinClubСогласно данным НБУ, 28 декабря 2016 года объем облигаций внутреннего госзайма в обращении вырос на 43,926 млрд гривен. В тот же день НБУ выкупил у ПриватБанка ОВГЗ на 25,8 млрд гривен, о чем сообщил на следующий день. Действительно, на утро 29 декабря портфель ОВГЗ у НБУ вырос на 25,8 млрд гривен — до 381,945 млрд гривен.

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Сбор в 2% при покупке наличной валюты утратил силу

3 января, 2017 Татьяна Горячева

Норма и взимании 2%-го пенсионного сбора с операций при покупке наличной валюты утратила силу с 1 января 2017 года. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальном банке Украины. "Статья про отмену 2% сбора уже вступила в силу, и с 1 января 2017 года он не взимается", – отметили в пресс-службе регулятора.

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Досрочных выборов в Раду в 2017 году не будет, — Парубий

3 января, 2017 Татьяна Горячева

По его словам, сценарий перевыборов навязывает Россия Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в интервью заявил, что досрочных выборов в Верховную Раду в 2017 году не будет. Об этом сообщает 5 канал. По словам спикера, сценарий перевыборов навязывается Россией, но Украина не пойдет этим путем.

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Синоптики предупреждают о сильном снеге, ветре и схождении лавин на западе Украины

3 января, 2017 Татьяна Горячева

Украинские синоптики предупреждают о сильном снеге, порывах ветра и опасности схождения лавин 4 января на западе страны. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Украина открыла пункт полиции в прифронтовом поселке Новолуганское

3 января, 2017 Татьяна Горячева

В прифронтовом поселке Новолуганское, которое в конце декабря перешло под контроль Вооруженных Сил Украины, открылся пункт полиции.  Здесь будут работать опытные работники Бахмутского отдела полиции, бойцы подразделений спецназначения и дополнительные силы, сообщает сайт Национальной полиции.

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