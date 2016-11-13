«Укрзализныця» может запустить еще один поезд в Польшу

16 января, 2017 Татьяна Горячева

Хелм по сравнению с Перемышлем имеет лучшее железнодорожное сообщение со столицей Польши Варшавой.

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В очередях на границе с Польшей стрит 720 машин

16 января, 2017 Татьяна Горячева

Самые большие очереди зафиксированы в пункте пропуска "Ягодын авто" В очередях на украинской границе с Польшей простаивает 720 автомобилей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

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В Киргизии в результате крушения самолета — 30 погибших

16 января, 2017 Татьяна Горячева

Грузовой Boeing 747 компании Turkish Airlines рейсом Гонконг — Бишкек упал возле аэропорта киргизской столицы утром в понедельник. Об этом сообщают "РИА Новости".

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Освобождение Донбасса начнется осенью 2017 года

16 января, 2017 Татьяна Горячева

Освобождение оккупированных территорий Донбасса от боевиков и российских военных начнется осенью 2017 года. Об этом в эфире Еспресо.TV заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает "Укринформ".

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Поцілунок в «Титаніку» визнали найкращим в Голівуді

14 января, 2017 Татьяна Горячева

Сцена з поцілунком Кейт Вінслет і Леонардо ДіКапріо у фільмі «Титанік» за результатами опитування любителів кіно була визнана найкращим поцілунком в історії Голлівуду. Про це повідомляє видання The Sun.

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На шіть філій ПАТ «Укрзалізниця» претендує 64 кандидати

14 января, 2017 Татьяна Горячева

Шістдесят чотири претенденти на посади директорів регіональних філій ПАТ «Укрзалізниця» подали заявки під час відкритого відбору. Він тривав з 19 грудня 2016 року по 10 січня 2017 року включно. Такий відкритий відбір очільників регіональних філій – перший в історії ПАТ «Укрзалізниця». Повідомляє офіційний сайт "Укрзалізниці".

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В Мелитополе пропала парикмахер

14 января, 2017 Татьяна Горячева

12 января во второй половине дня в Мелитопольский отдел полиции обратилась 24-летняя девушка и сообщила о пропаже своей матери. По ее словам, 6 января ее мать, Светлана Геннадиевна Бдуленко, около 8 утра ушла на работу – она парикмахер, и с тех пор домой не возвращалась. Дозвониться матери дочь не может  – у пропавшей отключен телефон.  

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У Бердянську жодна особа не претендувала на посаду директора клубу «Маяк»

14 января, 2017 Татьяна Горячева

Відділ культури виконкому Бердянської міської ради інформує про припинення процедури конкурсного добору на заміщення вакантної посади директора клубу «Маяк» 11 січня 2017 року. У зв’язку з відсутністю кандидатів на посаду директора клубу «Маяк», виконання обов’язків директора покладено на Пальонку Вікторію Михайлівну, художнього керівника клубу «Маяк».  Про це повідомляє офіційний сайт Бердянської міської ради.

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У Бердянську навчальний просес у шкрлах розпочнеться 16 січна

14 января, 2017 Татьяна Горячева

Про це повідомляє офіційний сайт Бердянської міської ради. Повідомлялось раніше рішенням міського штабу для опрацювання заходів із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з можливими несприятливими умовами осінньо-зимового періоду, канікули у школах були продовжені з 2 по 16 січня у зв'язку із збереженням високого рівня захворюваності серед дорослого населення.

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14 января в Запорожской области — неблагоприятные погодные условия

14 января, 2017 Татьяна Горячева

В Запорожской и ряде других областей 14 января прогнозируют неблагоприятная погода Об этом сообщает ГУ ГСЧС.Так, 14 января в Запорожской области порывы ветра 15-20 м/с.

 

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Украина получить разрешение на безвизовый въезд в ЕС в течение следующих месяцев

14 января, 2017 Татьяна Горячева

Заявил глава представительства Хюг Мингарелли в интервью "Радио Свобода". "Я не могу назвать вам точную дату, но надеюсь, что в течение следующих нескольких месяцев будет формальное решение, которое позволит украинцам краткосрочное пребывание в Евросоюзе без виз. Украинский народ этого заслуживает, ведь Украина выполнила все обязательства, все условия, которые выдвинул ЕС", — сказал он.

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В США назвали запрет на трансляцию в Украине телеканала «Дождь» проявление цензуры

14 января, 2017 Татьяна Горячева

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания потребовал от украинских провайдеров прекратить трансляцию Неправительственная организация Freedom House, которая занимается изучением состояния политических и гражданских свобод, назвала запрет российского телеканала "Дождь" цензурой.

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Из-за снегопадов в Украине погибли 6 человек

13 января, 2017 Татьяна Горячева

Из-за снегопадов в Украине погибли 6 человек В результате снегопадов в Украине за сутки 12 января 2017 года на дорогах страны травмировались 66 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины. "За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли шесть и травмированы 66 граждан.

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Американские танки и войска прибыли в Польшу

13 января, 2017 Татьяна Горячева

Более 80 танков и сотни бронированных машин прибыли в Польшу, в рамках крупнейшего в США военного укрепления Европы за последние десятилетия. Об этом сообщает BBC.

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РФ отказа в пропуске в Крым 81 гражданину Украины

13 января, 2017 Татьяна Горячева

Российские пограничники пункта пропуска "Троеборное" в четверг не пропустили 81 гражданина Украины, однако официальные отказы выдали только шестерым. Об этом сообщил помощник руководителя Госпогранслужбы Олег Слободян.

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Сутки в АТО: 62 обстрела, рдин человек погиб

12 января, 2017 Татьяна Горячева

За минувшие сутки боевики 62 раза открывали огонь по силам АТО. Четыре украинских военных были ранены, один травмирован, еще один боец погиб. Об этом говорится в отчете штаба АТО на странице в Facebook.

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В банку Литви знайдено $30 мільйонів доларів, що по’вязані з Павлом Лараренко

12 января, 2017 Татьяна Горячева

Міжнародний проект журналістських розслідувань «Проект розслідування корупції й організованої злочинності» (OCCRP) повідомив, що його литовський партнер, видання 15min.lt, виявив у базі даних OCCRP документи, що, за даними розслідування, свідчать: близько 30 мільйонів доларів коштів, як вважають, пов’язаних із колишнім прем’єр-міністром України Павлом Лазаренком, перебувають на рахунку в банку в Литві.

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Налоги в Украине в 2017 году: что изменится

11 января, 2017 Татьяна Горячева

Украинцы заплатят 18% на большинство видов доходов, 5% при продаже квартиры и не более 3% от минзарплаты за квадратный метр жилья, пишет «Сегодня». 

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Доллар растет по отношению к мировым валюам

11 января, 2017 Татьяна Горячева

По данным торгов, по состоянию на 08.04 по Киеву индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 102,11 пункта. Курс евро к доллару незначительно снижается, сохраняясь у уровня предыдущего закрытия — 1,0554 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 115,95 иены за доллар со 115,77 иены на прошлых торгах, сообщает РИА Новости Прайм.

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В Бердянську звітували про роботу «Міскводоканалу» та пкрспективах розвитку підприємства

11 января, 2017 Татьяна Горячева

Заступник директора КП „Бердянськводоканал” БМР з перспективного розвитку Олександр Македонський розповів про роботу підприємства на апаратній нараді у міськвиконкомі 10 січня. Про це повідомляє сайт Бердянскої міської ради.

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