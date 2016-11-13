Несмотря на напряженные обстоятельства и непрекращающиеся боевые действия в Авдеевке продолжают полноценно нести свою спасительную миссию православные храмы. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Донецкой епархии.
Православные храмы Авдеевки открыты, несмртря на сильные обстрелы
Россия готова заменить Захарченко и Плотницкого, но требует от Киева выплачивать пенсии жителям Донбасса
Рахманин информирует, что Кремль также воспринял требования по выводу с Донбасса регулярных подразделений Вооруженных сил РФ, продемонстрировав свою "уступчивость"
Авдеевка: Боевики начали штурм позиций сил АТО в районе промзоны
В зоне проведения АТО боевики, несмотря на договоренности о режиме прекращении огня, начали штурмовые действия позиций сил АТО в районе Авдеевской промзоны с применением 152-мм орудий и минометов калибра 120 мм.
Мэр Ирпеня задекларировал памятник Шевченко
Мэр Ирпеня Владимир Карплюк за 901 тыс гривен приобрел материалы для памятника Тарасу Шевченко. Такую информацию Карплюк 3 февраля подал в Национальное агентство по предупреждению коррупции.
НБУ: Повышение «минималки» оставит без работы около 630 тысяч человек
Рост расходов на оплату труда, особенно для малого и среднего бизнеса, приведет к существенному снижению занятости, чем прогнозировалось ранее. Об этом говорится в обнародованном инфляционному отчете Национального банка за январь 2017 года.
Святогорье приняло беженцев из Авдеевки
1 февраля 2017 года Свято-Успенская Святогорская Лавра встречала группу беженцев ― несколько десятков детей из обстреливаемой Авдеевки принимали в паломнической трапезной обители.
В ЕС договорились о безвизе для Украины с лета 2017 года
Безвизовый режим Украины с Европейским союзом начнет полноценно работать летом 2017 года.
В Донецке прогремел мощный взрыв
В Донецке около 21:15 2 февраля прогремел мощный взрыв.
Белый дом: Трамп информирован о ситуации на Донбассе
Президент США Дональд Трамп информирован о ситуации на Донбассе. Об этом сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер, передает «Голос Америки».
В четверг потепление принесет в Украину дождь и мокрый снег
В четверг, 2 февраля, температура в Украине продолжит постепенно повышаться, особенно в западной части страны, где в зоне атомсферного фронта ожидаются мокрый снег с дождем и гололед. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Порошенко: В Украине пройдет референдум по вопросу членства в НАТО
По словам президента, четыре года назад только 16% граждан Украины поддерживали референдум, сейчас таких 54%, сказал Порошенко в интервью немецкой медиагруппе Funke Mediengruppe, передает Русская служба Би-би-си.
Из Авдеевки эвакуироваео 132 человека
По состоянию на 16 часов 1 февраля из Авдеевки (Донецкая область) эвакуировано 132 человека (из них 70 детей).
Задержанного в Авдеевке корректировщика огня доставляют в Киев
Задержанный в Авдеевке пособник пророссийских боевиков, который корректировал огонь их артиллерии, оказался жителем Крыма Андреем Третьяковым.
В Авдеевке началась добровольная эвакуация
Около 9 утра в среду из Авдеевки, которая оказалась в эпицентре обстрелов, выехали автобусы с людьми, которые добровольно хотят покинуть город. Об этом сообщил корреспондент ТСН. Первые автобусы отправились около 9:00. По информации канала, вечером с просьбами об эвакуации обратились около 200 человек. Это в основном родители, которые хотят вывезти своих детей.
Совбез ООН принял предложенное Украиной заявление по Донбассу
По инициативе украинской стороны СБ ООН осудил использование тяжелого вооружения на Донбассе, выразил поддержку территориальной целостности Украины.
Зима отпускать не хочет: появился прогноз погоды на февраль
По данным метеорологов в феврале почти по всей территории Украины сохранятся ночные морозы, особенно в северных и восточных регионах, а в Карпатах достигнут 20—22 градусов и более, а снега выпадет за месяц еще 30—35 см.
Отработаны все сценарии развития ситуации под Авдеевкой — Гройсман
Украинские власти готовы к разным сценариям развития ситуации в Авдеевке Донецкой области. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил журналистам во время брифинга в Кабмине.
Миссия ОБСЕ об Авдеевке: мы призываем Россию прекратить захват новых территорий
Миссия Соединенных Штатов Америки при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призывает Российскую Федерацию и контролируемых ею боевиков на Донбассе прекратить попытки захвата новых территорий Украины.
Головного лікаря Запорізької обласної клінічної лікарні притягнуто до кримінальної відповідальності через корупцію
Комунарським районним судом м. Запоріжжя за участю прокуратури області розглянуто адміністративний протокол та винесено рішення, за яким головного лікаря КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст. 172-7 КУпАП. Судом на порушника накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 5 100 грн.
Запорожская область лидирует по количеству преступлений в стране
В Запорожской области по-прежнему худшая криминогенная ситуация в стране. Об этом сегодня на брифинге сказал прокурор Запорожской области Валерий Романов.