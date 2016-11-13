В СИЗО Одессы повесился «овидиопольский» убийца

28 января, 2017 Татьяна Горячева

Как сообщили СМИ со ссылкой на источник в ГУ НП Одесской области, подозреваемый в двойном убийстве в Овидиополе повесился в камере в СИЗО Одессы. 

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По всей Украине ожидается потепление

28 января, 2017 Татьяна Горячева

В субботу, 28 января, по всей Украине ожидается потепление. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.

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В американском штате Калифорния начался сбор подписей за выход штата из состава США

28 января, 2017 Татьяна Горячева

В американском штате Калифорния начался сбор подписей за выход штата из состава США — Calexit.

Об этом сообщает официальный аккаунт инициативы под названием "Yes California".

Министр внутренних дел Калифорнии два дня назад официально разрешил начать эту процедуру. Сторонникам Calexit необходимо в течение 180 дней собрать подписи 585 407 человек (8% от зарегистрированных избирателей штата).

Если необходимо количество подписей будет собрано, в ноябре 2018 года жители Калифорнии сначала проголосуют за отмену двух положений местной конституции, согласно которым их штат является "неотъемлемой частью США", а Конституция США — "основным законом страны".

Непосредственный референдум об отделении от США может состояться весной 2019 года. Для Calexit необходимы явка по меньшей мере 50% избирателей, зарегистрированных в штате, и положительный ответ не менее 55% в участников референдума.

Сторонники референдума считают, что в США появилось слишком много вещей, которые конфликтуют с ценностями калифорнийцев, и "оставаться в составе страны означает, что Калифорния продолжит субсидировать другие штаты в ущерб себе и в ущерб нашим детям".

"Имея шестую по величине экономику в мире, Калифорния является экономически более сильной, чем Франция и имеет население больше, чем Польша. Калифорния сравнивается и конкурирует со странами, а не только 49 другими штатами", — говорится в заявлении на сайте Yes California.

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Украина добилась сохранения действующих квот на автоперевозки с Польшей

28 января, 2017 Татьяна Горячева

Украина добилась от Польши сохранения действующих квот разрешений для автомобильных перевозок. Об этом корреспонденту Европейской правды рассказал замглавы Мининфраструктуры по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань.

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В РФ готовятся испытать новую противоракетную систему ПРО

28 января, 2017 Татьяна Горячева

Испытания новой противоракеты ближнего действия системы противоракетной обороны (ПРО), которая создается в России, будет проведены "в ближайшие два-три года".Об этом сообщил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС РФ Ильгар Тагиев, пишет "РБК". 

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В Запорожье открыли отделение ЕБРР

27 января, 2017 Татьяна Горячева

На центральному проспекті Запоріжжя з’явилося нове Європейське відділення ПриватБанку з сучасним відкритим форматом обслуговування. У відділенні встановлено банкомат із цілодобовим доступом до нього, та термінали самообслуговування, користуватися якими клієнти також зможуть у будь-який час. Також, що досить важливо, відділення пристосоване для обслуговування клієнтів з обмеженими можливостями.

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Трамп собирается увеличить подводный флот США

27 января, 2017 Татьяна Горячева

овый президент США Дональд Трамп собирается увеличивать подводный флот США, однако требует от производителей снижения стоимости субмарин. Об этом Трамп заявил в интервью Fox News, сообщает Reuters.

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Более 70 автомобилей устроили шокиоующее ДТП в Польше

27 января, 2017 Татьяна Горячева

Из-за густого тумана водитель грузовика въехал в соседнюю фуру,а далее последовала цепная реакция На трассе возле города Петркув-Трыбунальский (Лодзинское воеводство, Польша) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 72 легковых автомобилей.

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В Украине на 56% прдорожает водоотведение и водоотвод

27 января, 2017 Татьяна Горячева

Причиной роста тарифов является индексация  затрат на топливно-энергетические ресурсы В планах Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 2017 году поднять тарифы на водоснабжение и водоотвод, сообщается на сайте регулятора. 

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У Венеції наклав на себе руки мігрант з Гамбії, якому не дали дозвіл на проживпння

27 января, 2017 Татьяна Горячева

В одному з каналів Венеції втопився молодий мігрант з Гамбії, якому відмовили у дозволі на проживання. Про це повідомляє видання La Nuova Venezia.

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Боевики не пропустили на подкоетрольнуюєтерриторию гумманитарный конвой ООН

27 января, 2017 Татьяна Горячева

Пророссийские боевики на Донбассе не пропустили на оккупированную территорию Донбасса 24 автомобиля с гуманитарным грузом от Организации Объединенных Наций, а разрешили движение только одному.

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В Бердянську вимушені переселенці виборюють свої права

27 января, 2017 Татьяна Горячева

Забезпечення прав і свобод вимушених переселенців — такій тематиці був присвячений круглий стіл, який 25 січня відбувся у виконавчому комітеті під керівництвом заступника міського голови Юлії Дойнової. Про це повідомляє офвційний сайт Бердянської міської ради.

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Команда Порошенко может купить телеканал «Tonis»

27 января, 2017 Татьяна Горячева

Вскоре формальным владельцем телеканала Tonis может стать экс-депутат от ПР и бывший глава КГГА Владимир Макеенко.

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День в АТО: боевики применили «грады»

27 января, 2017 Татьяна Горячева

Пророссийские боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины из тяжелого вооружения. В четверг один украинский военный погиб. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

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Трамп намерен прекратитьь прием беженцев из Сирии

26 января, 2017 Татьяна Горячева

Президент США Дональд Трамп намерен прекратить прием сирийских беженцев и приостановить другие программы по приему беженцев на 120 дней.

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В Украине сократят срок действия водительских удостоверений

25 января, 2017 Татьяна Горячева

Будут изменены категории транспортных средств, сократится срок действия документов, а в самих карточках для защиты от подделок появятся микрочипы.О будущих изменениях сообщила замминистра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева. В настоящее время водительские удостоверения национального образца выдаются на срок до 30 лет, а у многих автомобилистов «права» вовсе не имеют ограничений.

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Омелян через суд хочет вернуть контроль над «Укрзализныцей»

25 января, 2017 Татьяна Горячева

Министр инфраструктуры Владимир Омелян настаивает на пересмотре решения Кабинета министров о выводе "Укрзализныця" из подчинения министерства и передачу в управление Министерству экономического развития и торговли.

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НБУ зарегистрировал новую платежную систему «Платисервис»

25 января, 2017 Татьяна Горячева

Национальный банк согласовал правила внутригосударственной платежной системы "Платисервис" и выдал платежной организации этой системы ООО "Платисервис" свидетельство от 24 января 2017 № 32Об этом говорится в сообщении регулятора. "Платисервис" внесен в Реестр платежных систем.

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Гройсман назвал львовских чиновников беспомощными и дал поручение

25 января, 2017 Татьяна Горячева

Премьер Владимир Гройсман поручил председателю Львовской ОГА Олегу Синютке найти решение по улучшению ситуации с Грибовицкой свалкой.Об этом по результатам совещаниясообщила пресс-служба правительства.

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ПАСЕ призвала Украину расследовать убийство Павла Шеремета

25 января, 2017 Татьяна Горячева

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала страны-члены СЕ тщательно расследовать случаи насильственной смерти журналистов, отдельно выделив убийство Павла Шеремета.

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