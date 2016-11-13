Президент Украины Петр Порошенко заявил, что худшее в украинской экономике уже позади.Об этом говорится в новогоднем поздравлении главы государства.
Порошенко поздравил: легко не будет, но худшее позади
Россия отправила в США самолет, чтобы забрать своих дипломатов
Самолет, который доставит в Россию высланных из США дипломатов, прилетел в аэропорт американской столицы. Об этом сообщил представитель посольства РФ в Вашингтоне Николай Лахонин, передает РИА Новости.
Еще один бердянец получил награду от Президента
Президент Украины Петр Порошенко с сенаторами США прибыл на командный пункт в Широкино.Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.
39 погибших и десятки раненых. Что известно про новогоднюю стрельбу в Стамбуле
В новогоднюю ночь во время вооруженного нападения на ночной клуб Reina в одном из центральных районов Стамбула погибли 39 человек, 69 человек получили ранения. Нападавший был ликвидирован.
Ученые: в 2017 году астрономы найдут внеземную жизнь
С заявлением о том, что в 2017 году человечество может обнаружить внеземную жизнь, выступили учёные из Имперского колледжа Лондона. Об этом говорится в статье на сайте издания Daily Mail.
Названы 10 самых надежных банков Украины
Аналитический отдел платформы YouControl специально для 112.ua составил список наиболее надежных банков в 2017 году. Десятка лучших состоит из двух государственных и восьми европейских банков, демонстрирующих достаточно хорошие финансовые показатели по данным 9 месяцев 2016 года.Национализация «ПриватБанка» заставила многих клиентов серьезно задуматься о рисках, которым подвержены даже наиболее крупные инновационные банки.
Новый год в DAKTUS
Новогодняя ночь бывает раз лишь раз в году, и всем известно то, что эта ночь — волшебная.
Именно с 31-го на 1-е происходит всё самое главное, особенное и незабываемое.
Новый год в RIO
В Бердянске в ночь с 31 декабря на 1 января состоится торжественная ночная Божественная Литургия
В день памяти великомученика Вонифатия и преподобного Амфилохия Почаевского и в день государственного Нового года, в ночь с 31 декабря на 01 января в 00.00, в кафедральном соборе Рождества Христова г. Бердянска (ул. Шевченко, 30) будет совершена торжественная ночная Божественная Литургия. Об этом сообщает официальный сайт Бердянской епархии.
Украинцам, застрявшим в ОАЭ, обещают Новый год дома
Украинским гражданам, которые уже не могут вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов, обещают вечерние рейсы. МИД открыл горячую линию. Об этом "Украинской правде" сообщил посол Украины в ОАЭ Юрий Полурез.
Украина экспортировала елочных игрушек на 4,5 миллиона долларов
За 10 месяцев 2016 года Украина экспортировала елочных игрушек на 4,5 миллиона долларов в 25 стран мира. Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель министра экономического развития — торговый представитель Украины Наталья Микольская.
The Church: Caught Between Russia and Ukraine/ Церковь: зажатые между Россией и Украиной
Не может ни обратить на себя внимания материал Браяна Милаковского об украинском священнике Георгии Гуляеве, экс-руководителе пресс-службы Донецкой епархии. Он служит сегодня в Херсоне, покинув Донецк. Для украинского Донецка он сделал все, что мог. Георгий Гуляев был единственным украинским священником, который, находясь в оккупированном Донецке, пытался открыто остановить "парад пленных". Читайте оригинал статьи на английском. В перевовде — "Церковь: зажатые между Россией и Украиной".
В Нацсовете объяснили ситуацию с каналом «1+1»
Председатель Нацсовета Юрий Артеменко заявляет, что телеканал "1+1" должен представить обновленную информацию о конечных бенефициарах из-за национализации "Приватбанка". Об этом он заявил в комментарии "Детектор медиа".
Суд скасував арешт 15 мільйонів доларів у банку Януковича
Печерський суд Києва зняв арешт із коштів трьох фізосіб у сумі 15 мільйонів доларів на рахунках у ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", який належить сину екс-президента Олександру Януковичу. Про це свідчать рішення суду за 19-26 грудня.
USA Today 2016: The year in pictures
72 знаковые фотографии уходящего года разместило на своем официальном сайте самое крупное издание США USA Today. Впечаляет.http://www.usatoday.com/news/
В России задержали сторонников ИГИЛ, готовивших теракты в Москве
Теракты готовились в новогодние праздники По информации Федеральной службы безопасности России, в Дагестане задержаны семеро сторонников "Исламского государства" (ИГИЛ), готовивших теракты в московском регионе. Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на данные источника.
Запорожская полиция готова обеспечивать общественный порядок на Новый год
В целом по области в местах массового отдыха граждан запланировано 43 праздничных мероприятия. По предварительным расчетам для несения службы по обеспечению общественной безопасности и порядка в указанный период будет привлечено более тысячи сотрудников полиции и 150 военнослужащих Национальной гвардии Украины, что почти в два раза больше, чем для несения службы в обычном режиме.
В Бердянском отделе полиции за 2016 год зарегистрировано более 6,5 тысяч заявлений по поводу семейных разборок
По данным Управления Национмльной полиции в Запорожской области, только в Бердянске за минувший год полиция зарегистрировпла более 6,5 тысяч заявлений граждан, касающихся семейных драм.
За год Запорожская область избавилась от 140 памятников Ленину
Институт национальной памяти подвел итоги реформы декоммунизации в 2016 году: люди выбрали новые названия для 51493 улиц и 987 городов и сел, демонтировано 1320 «ленинов» и еще 1069 тоталитарных идолов.
Гройсман заявил о необходимости восстановления и строительства детсадов
ремьер отметил, что в Украине переполнены детские сады Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал местные власти активизировать восстановление и строительство детских садов. Об этом он заявил на открытии дошкольного учебного заведения № 791 в Дарницком районе Киева,