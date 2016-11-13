Не может ни обратить на себя внимания материал Браяна Милаковского об украинском священнике Георгии Гуляеве, экс-руководителе пресс-службы Донецкой епархии. Он служит сегодня в Херсоне, покинув Донецк. Для украинского Донецка он сделал все, что мог. Георгий Гуляев был единственным украинским священником, который, находясь в оккупированном Донецке, пытался открыто остановить "парад пленных". Читайте оригинал статьи на английском. В перевовде — "Церковь: зажатые между Россией и Украиной".