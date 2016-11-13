Около 9 утра в среду из Авдеевки, которая оказалась в эпицентре обстрелов, выехали автобусы с людьми, которые добровольно хотят покинуть город. Об этом сообщил корреспондент ТСН. Первые автобусы отправились около 9:00. По информации канала, вечером с просьбами об эвакуации обратились около 200 человек. Это в основном родители, которые хотят вывезти своих детей.