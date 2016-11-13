12 января во второй половине дня в Мелитопольский отдел полиции обратилась 24-летняя девушка и сообщила о пропаже своей матери. По ее словам, 6 января ее мать, Светлана Геннадиевна Бдуленко, около 8 утра ушла на работу – она парикмахер, и с тех пор домой не возвращалась. Дозвониться матери дочь не может – у пропавшей отключен телефон.