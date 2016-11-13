Шістдесят чотири претенденти на посади директорів регіональних філій ПАТ «Укрзалізниця» подали заявки під час відкритого відбору. Він тривав з 19 грудня 2016 року по 10 січня 2017 року включно. Такий відкритий відбір очільників регіональних філій – перший в історії ПАТ «Укрзалізниця». Повідомляє офіційний сайт "Укрзалізниці".