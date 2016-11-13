Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализницы".В частности, скоростной поезд № 706 Перемышль-Киев идет с опозданием на 1 час 44 минуты. Скоростной поезд № 748 Львов-Дарница идет с задержкой на 1 час. Поезд № 92 Одесса-Константиновка отправился из Одессы с задержкой на 29 минут. Поезд № 270 Одесса-Харьков отправился из Одессы с опозданием на 41 минуту», — говорится на странице в Facebook.
Украинские поезда опаздывают из-за непогоды
Снегопады в Украине: :в шести рбластях возобновили движение транспорта
В Кировоградской, Одесской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях возобновили движение транспорта, которое ранее ограничили из-за снегопадов в Украине. Об это сообщает пресс-служба ПАО ГАК "Автомобильные дороги Украины".
В США оценили вероятность плномасшабного вторжения РФ в Украину
Украина должна готовиться к полномасштабному наступлению России на свою территорию, хоть на данный момент вероятность такого сценария мала.Об этом рассказал профессор политологии Ратгерского университета в Ньюарке, американский историк, писатель и художник украинского происхождения Александр Мотыль.
Скоро Рождество…
В ГСЧС предупредили об ухудшении погоды
Согласно прогнозам синоптиков, в Украине в четверг ожидаются сильный ветер, гололед, а в горных районах Закарпатья существует опасность схода лавин. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
К схеме Онищенко привязаны многие политики
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что к газовой схеме Онищенко причастны многие политики. Об этом сообщает "5 канал".
Сумма наличных рассчнтов граждан украины ограничена 50 тысячами гривен
Безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений Национальный банк Украины с 4 января снизил предельную сумму наличных расчетов со 150 тыс. грн. до 50 тыс. грн. для физических лиц.
АТО: 52 обстрела, боевики били из тяжелой артиллерии в районе Троицкого
Российско-оккупационные войска из запрещенного вооружения совершили 52 обстрела позиций ВСУ на всех направлениях. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Телеканалу 1+1 снова отказали в выдаче лицензии
Все еще без лицензии. 3 января днем Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вновь отказал в выдаче бланка лицензии телеканалу "1+1"на аналоговое вещание, сообщает ТСН.
В ночные клубы — в сопровождении родителей. Рада приняла закон о запрете посещения ночных клубов детьми до 16 лет
Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно пребывания ребенка в заведениях общественного питания и развлечений в ночное время). За соответствующее решение проголосовали 350 из 407 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Запорожский священник обнародовпл поминальную записку: второй пилот разбившегося ТУ-154 был из Запорожья
В самолете, который потерпел крушение под Сочи, были выходцы из Запорожья. Один из них — второй пилот. об этом сообщает православный священник из Запорожья на своей странице ФБ.
В Запорожье штурмовали обновленный Макдональдс и снесли забор
За несколько месяцев, которые длился ремонт, горожане настолько соскучились по фастфуду, что несколько часов простояли под дверями «Макдональдса» и даже снесли оградительный забор.
Ex.ua возобновил работу на новом домене
Сервис обмена файлами EX.ua после заявления о прекращении работы вновь возобновил свою работу, он запустился на новом домене fex.net Сервис сейчас позволяет анонимный обмен файлами и их автоматическое конвертирование для просмотра и проигрывания, сообщает «РБК-Украина».
В Бердянске на Рождество состоится концерт «Свет Вифлеемской звезды»
По благословению Преосвященнейшего Ефрема, епископа Бердянского и Приморского в дни рождественских праздников 15 января 2016 года в 15.00 в городском Дворце культуры «Нефтехимик» (ул. Шаумяна, 4) состоится праздничный Рождественский концерт «Свет Вифлеемской звезды». Об этом сообщает пресс-служба Бердянской епархии.
На торжественном мероприятии можно будет услышать церковные песнопения и рождественские колядки, будут выступать театрализованные и танцевальные коллективы.
Туристов предупреждают о возможных задержках самолетов в ОАЭ из-за погоды
Посольство Украины в ОАЭ предупреждает о возможных повторных осложнения погодных условий в аэропортах городов Дубай и Шарджа в ближайшие дни. Об этом говорится в заявлении от имени посла в ОАЭ Юрия Полуреза, распространенном на Facebook странице аэропорта "Жуляны".
Приватбанк докапитализирован на 44 миллиарда гривен
Министерство финансов докапитализировало Приватбанк на 44 миллиарда гривен. Об этом пишет FinClub. Согласно данным НБУ, 28 декабря 2016 года объем облигаций внутреннего госзайма в обращении вырос на 43,926 млрд гривен. В тот же день НБУ выкупил у ПриватБанка ОВГЗ на 25,8 млрд гривен, о чем сообщил на следующий день. Действительно, на утро 29 декабря портфель ОВГЗ у НБУ вырос на 25,8 млрд гривен — до 381,945 млрд гривен.
Сбор в 2% при покупке наличной валюты утратил силу
Норма и взимании 2%-го пенсионного сбора с операций при покупке наличной валюты утратила силу с 1 января 2017 года. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальном банке Украины. "Статья про отмену 2% сбора уже вступила в силу, и с 1 января 2017 года он не взимается", – отметили в пресс-службе регулятора.
Досрочных выборов в Раду в 2017 году не будет, — Парубий
По его словам, сценарий перевыборов навязывает Россия Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в интервью заявил, что досрочных выборов в Верховную Раду в 2017 году не будет. Об этом сообщает 5 канал. По словам спикера, сценарий перевыборов навязывается Россией, но Украина не пойдет этим путем.
Синоптики предупреждают о сильном снеге, ветре и схождении лавин на западе Украины
Украинские синоптики предупреждают о сильном снеге, порывах ветра и опасности схождения лавин 4 января на западе страны. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Украина открыла пункт полиции в прифронтовом поселке Новолуганское
В прифронтовом поселке Новолуганское, которое в конце декабря перешло под контроль Вооруженных Сил Украины, открылся пункт полиции. Здесь будут работать опытные работники Бахмутского отдела полиции, бойцы подразделений спецназначения и дополнительные силы, сообщает сайт Национальной полиции.