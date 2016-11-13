На днях начался суд над «александрийским маньяком». Он замучил на смерть по меньшей мере четверо детей, уже после того, как досрочно вышел на свободу. И это лишь один из фактов, которые скандальным шлейфом тянутся по так называемому «закону Савченко». Об этом говорится в сюжете программы ТСН.